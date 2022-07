Phil Foden, la lucrative prolongation

L'international anglais va lier son avenir avec Manchester City.

Manchester City tient à Phil Foden (22 ans, 45 matchs et 14 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) et compte bien le lui faire savoir. Pour cela, le champion d’Angleterre en titre va offrir un nouveau contrat à son jeune milieu offensif, initialement lié aux Citizens jusqu’en juin 2024, pour lui permettre de tripler son salaire, selon les informations du tabloïd The Sun.

Alors qu’il empoche actuellement environ 75 000 euros par semaine, l'international anglais va ainsi voir ses émoluments hebdomadaires grimper à plus de 230 000 euros, pour devenir l’un des joueurs les mieux payés du club mancunien. Une vraie marque de considération de la part des Skyblues pour Foden.