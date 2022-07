Ca bouge pour Boyata : une offre a été transmise !

Il y a du mouvement autour du défenseur des Diables Rouges.

Récemment, Dedryck Boyata (31 ans) a été cité à Trabzonspor. Le Diable Rouge (31 sélections) est en fin de contrat en 2024 avec l'Hertha Berlin, ce qui ne semble pas refroidir les ardeurs du champion de Turquie en titre.

Le média turc Sabah Spor donne des nouvelles et annonce qu'une offre a désormais été soumise au club berlinois. Trabzonspor aurait ainsi offert 2,5 millions d'euros plus un million de bonus éventuels. On ne connait pas encore la position de l'Hertha sur ce dossier, si celle de Boyata, qui pourrait jouer la Ligue des Champions avec le club de Trabzon. Affaire à suivre...