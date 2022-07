Vincent Kompany perd à nouveau un joueur, qui décide de rester en Premier League

Départ chez les Clarets.

On a beaucoup parlé des arrivés "made in Pro League" du côté de Burnley, où Vincent Kompany sait attirer des joueurs passés par le championnat belge (Cullen, Bastien, Harwood-Bellis). Néanmoins, le passage du club en Championship va indéniablement le déforcer et voir des joueurs expérimentés rester dans l'élite ou quitter librement le club. C'était déjà le cas de Nick Pope, James Tarkowski, Ben Mee, Wout Weghorst, Aaron Lennon, Erik Pieters,...), c'est désormais celui de Nathan Collins (21 ans).

Le défenseur international irlandais (6 sélections) a signé aux Wolverhampton Wanderers, jusqu'en 2027. Parti pour plus de 24 millions d'euros, il est le 3e plus gros transfert sortant de l'histoire de Burnley.