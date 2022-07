Hazard finalement conservé par le Real...et repositionné ?

Le capitaine des Diables Rouges voit son avenir au Real se flouter.

Eden Hazard a vécu 3 premières années très compliquées du côté du Real, c'est une certitude. Blessé, critiqué, hors-forme, laissé sur le banc ou même pas repris par ses entraîneurs, le Brainois a vu sa popularité et son crédit baisser en flèche.

Même si Eden a déclaré vouloir plus que tout rester au Real et s'y imposer, Carlo Ancelotti nous a fait sa "spéciale" et aurait donné son accord pour que le Belge quitte le club, alors qu'il a répété plusieurs fois compter sur son numéro 7 pour les prochaines saisons.

Mais ce jeudi, AS nuance quelque peu la situation. Le journal espagnol explique en effet qu'Ancelotti compterait encore sur Eden, mais dans une position différente. Il serait appelé à suppléer Benzema et Mayoral en tant que numéro 9. Eden a déjà évolué à ce poste à Chelsea, sous Di Matteo puis sous Sarri. Lors de ses 30 matchs prestés en tant qu'attaquant, il avait trouvé le chemin des filets à 9 reprises et distribué 8 assists.

Néanmoins, cela reste la position qu'il a le moins occupée durant sa carrière. Positionné en attaquant, il peut être argumenté qu'il perdrait de ses facultés de percussion, de distribution, bref, de créativité...