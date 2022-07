Pour Edouard Mendy, Haaland ou Benteke, c'est pareil

Erling Haaland sera la terreur des défenses de Premier League la saison prochaine. Mais Edouard Mendy, portier de Chelsea, ne s'en inquiète pas.

La saison prochaine, l'une des attractions du championnat sera un certain Erling Haaland, débarqué à prix d'or à Manchester City. Mais le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, ne s'en préoccupe pas. Du moins, pas plus que de n'importe quel autre attaquant. Interviewé par le Mirror, le Sénégalais a ainsi évoqué Haaland. "Ce n'est pas une question d'attaquant, nous devons nous concentrer sur chaque adversaire, sur chaque équipe pour gagner", lance-t-il.

Après ces banalités d'usage, Mendy a usé d'une comparaison : "Je vois Haaland comme je verrais Benteke. Manchester City n'est pas tellement différent de Crystal Palace. Ce sont deux attaquants et chacun peut marquer, il faut donc les surveiller", estime-t-il. Pas sûr que ce soit vraiment formulé comme un compliment...