Aster Vranckx a retrouvé Malines le temps d'un match : "J'ai été très bien reçu par les supporters"

Le jeune médian retrouvait son ancien stade à l'occasion d'une rencontre amicale.

Cet après-midi, Aster Vranckx était de retour à Malines avec Wolfsburg à l'occasion du match de gala du Kavé.

Celui qui est convoité en Angleterre sort d'une saison plutôt positive en Bundesliga : "C'était quand même très spécial. Malines nous a rendu la tâche très difficile. J'étais en tout cas très heureux d'être de retour. C'était génial de voir comment les supporters m'ont reçu. Lorsque nous avons reçu le programme au début de la saison et que j'ai vu Malines - Wolfsburg, j'avais déjà le sourire aux lèvres. Je pensais qu'il y aurait moins de monde, mais le stade était vraiment plein", confiait le Belge après la victoire 3-4 des siens.

"J'espère devenir et rester titulaire. Nous jouons avec deux numéros 6 et je suis surtout défensif, je dois organiser les choses derrière. Je préfère jouer plus offensif, mais si c'est ce que l'entraîneur attend de moi, je dois rester à l'arrière", poursuit le joueur de 19 ans.

Pour le reste, ce dernier poursuit sa préparation et confirme qu'il reste à 100 % concentré sur les Loups : "Je ne me préoccupe pas de ces rumeurs de Premier League, c'est mon agent qui s'en occupe."