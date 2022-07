Enzo Zidane en.... D3 espagnole (officiel)

Ce n'est pas la carrière espérée.

Libre après la fin de son contrat à Rodez, le milieu de terrain Enzo Zidane (27 ans et 15 matchs en L2 pour la saison 2021-2022) rentre en Espagne. Le fils de Zinédine s’est effectivement engagé ce lundi avec la formation de Fuenlabrada, qui évolue en troisième division espagnole, pour l’année à venir.

"J'arrive avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'excitation. Fuenla est une équipe qui a de grands objectifs. C'est une catégorie difficile, mais elle s'améliore de plus en plus. Je suis très heureux d'être de retour en Espagne, à Madrid, et de pouvoir profiter du football ici. J'ai vraiment hâte de commencer la saison et de pouvoir aider l'équipe à atteindre ses objectifs" a assuré l’ancien du Real Madrid.