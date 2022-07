Conference League : les adversaires potentiels d'Anderlecht dos-à-dos lors du match aller

Le second tour des préliminaires pour la Conference League se disputent ce jeudi. Les adversaires potentiels du RSC Anderlecht n'ont pas pris d'avantage décisif lors du match aller.

Peu de matchs lors de ce second tour de Conference League, en dehors de celui que dispute l'Antwerp bien sûr, intéresseront le public belge. Mais les supporters du RSC Anderlecht suivent d'un oeil attentif le match entre l'Ararat Armenia et le Paide Linnameeskond, les deux adversaires potentiels des Mauves. Le club d'Erevan recevait Paide ce jeudi, et n'a pas réussi à prendre l'avantage avant de se déplacer en Estonie (0-0). Une petite surprise, car l'Ararat était largement favori.

Le RSCA est naturellement plus fort que ces deux adversaires et aucun des deux n'inquiète. Mais éviter un déplacement lointain en Arménie en tout début de saison, avec les risques inutiles d'un match piège que cela engendre, serait un luxe bienvenu. Qui plus est, pour les irréductibles parmi les supporters bruxellois, suivre Anderlecht en Arménie via des vols last-minute aurait constitué un budget colossal...