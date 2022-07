Eden Hazard plus que jamais d'attaque : "Je veux changer cela cette saison"

Le Diable est à l'aube d'une nouvelle saison de confirmation à Madrid.

Depuis son arrivée en grandes pompes de Chelsea à Madrid en 2019, le transfert d'Eden Hazard (31 ans) au Real n'a jusqu'ici pas été un énorme succès, mais le Belge est déterminé à changer cela.

Les blessures ne l'ont pas aidé mais Hazard garde de grandes ambitions avec le Real, et fait tout pour se préparer de manière optimale pour cette nouvelle saison : "Je me sens bien et en forme. Ce n'était pas facile avec toutes ces blessures. En tant que footballeur, vous voulez être sur le terrain. Jamais auparavant dans ma carrière je n'avais été blessé aussi souvent, il faut apprendre à gérer cela, y compris dans la vie quotidienne", explique-t-il au micro d'ESPN.

L'ancien Blues a terminé la saison dernière sur une note positive avec l'équipe nationale : "Les matchs joués avec la Belgique en fin de saison ont été bénéfiques, et ils m'ont aidé mentalement. Je me suis à nouveau senti comme un footballeur. Puis j'ai pris de courtes vacances et je suis prêt à repartir de plus belle", poursuit Hazard.

Ce dernier espère ne plus rester sur la touche pour contribuer aux succès de son club : "Ce sont des sentiments mitigés. D'un côté, j'étais heureux pour l'équipe et les supporters, mais de l'autre il y a des regrets de ne pas avoir pu participer à ces aventures. J'ai gagné de beaux prix, mais je ne me sentais pas impliqué et je veux changer cela cette saison."