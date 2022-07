Mohamed Dahmane président de l'Olympic Charleroi !

Après le départ de Patrick Rémy, le doute subsistait concernant l'avenir de Mohamed Dahmane à l'Olympic Charleroi. Mais le Franco-Algérien reste plus que jamais impliqué chez les Dogues, puisqu'il...remplace Rémy dans son rôle !

Directeur sportif et joueur de l'Olympic Charleroi, Mohamed Dahmane va, à 40 ans, prendre encore du galon et une troisième casquette. Les Dogues ont annoncé que Dahmane occuperait désormais les fonctions de président du club, après le départ désormais effectif de Patrick Rémy. Dahmane déclare, sur le site officiel : "J’ai échangé à plusieurs reprises avec Patrick Rémy qui souhaitait quitter ses fonctions de président au 30 juin pour se recentrer sur sa famille. Il m’a demandé de prendre le relais. J’ai longuement hésité (...) J’ai donc pour Patrick, le club et le projet que nous mettons en place depuis 2 saisons décidé d’accepter ce gros défi. Patrick a effectué un travail monstre depuis plus de 20 ans (...) sa présence en tant que Président d’honneur m’a réconforté et me permet de bosser sereinement avec son réseau solide et mes partenaires".

Reste à voir si Dahmane, qui cumule les rôles depuis trois ans à la Neuville, saura assumer ce nouveau rôle en restant présent sur le terrain pour ses équipiers. L'Olympic Charleroi va bientôt révéler une feuille de route devant mener le club jusqu'en 2025.