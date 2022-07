La remontée en Premier League ? Kompany n'y pense pas tout de suite

Vincent Kompany s'est exprimé quant à ses ambitions pour sa première saison à la tête des Clarets.

Vincent Kompany est à l'aube d'une nouvelle ère à Burnley, une période où la reconstruction du club devra s'inscrire, comme à Anderlecht, "sur le long terme". "Il y a de nombreuses raisons pour être positif", a-t-il expliqué ce mercredi en conférence de presse. "En tant que coach, le plus grand enjeu est la bonne application de l'équipe. L'unité et travailler dur, c'est cela qui a toujours été associé à Burnley, et c'est cela qui va rester."

"Je vais éviter de faire trop de prédictions car ce sera la première fois pour moi dans ce championnat. Nous allons y aller avec une équipe qui a besoin d'être compétitive et nous nous mesurerons à l'une des meilleures équipes dans le championnat. En 3 matchs (contre Luton et Watford) nous verrons où nous en sommes."

Questionné quant à ses ambitions, Kompany a joué la carte de la clarté : la remontée directe en Premier League n'est pas un objectif premier. "C'est pour cela que je me suis engagé ici (...) Nous avons perdu une énorme partie de l'équipe (...) L'idée est de trouver des joueurs qui conviennent au système et à la manière avec laquelle nous voulons jouer, et ensuite nous grandissons avec ces joueurs. Et nous bâtissons des fondations pour que le club soit à nouveau sain, comme cela a été le cas pendant beaucoup d'années."