Chris Van Puyvelde dans les rangs d'un des adversaires des Diables Rouges au Mondial

Peu après son départ de Chine (lire ici), Chris Van Puyvelde serait le nouveau directeur technique de la Fédération marocaine de football d'après plusieurs sources, dont Sporza.

Du haut de ses 62 ans, il rejoindrait ainsi les rangs d'un des adversaires des Diables Rouges en phase de groupe de la Coupe du Monde au Qatar.

Fin 2018, Van Puyvelde avait quitté la Fédération Belge de Football après trois ans pour rejoindre la Fédération Chinoise de Football. Avant cela, il était assistant de Trond Sollied à Bruges ou encore à l'Olympiakos.

