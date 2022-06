Officiel : Chris Van Puyvelde démissionne de son poste de directeur technique de l'association chinoise de football

Chris Van Puyvelde quitte ses fonctions de directeur technique de l'association chinoise de football, après trois ans et demi de collaboration.

Chris Van Puyvelde, 62 ans, a décidé "pour des raisons personnelles" de démissionner de son poste de directeur technique de l'association chinoise de football.

Van Puyvelde était auparavant assistant de Trond Sollied au Club de Bruges, à l'Olympiakos et à l'AA Gent, après avoir entraîné le KSC Lokeren et l'Eendracht Aalst. Il est ensuite devenu entraîneur principal du Brussels, avant de devenir directeur technique du Beerschot en 2011. En 2013, il devient conseiller sportif à la Pro League avant de, deux ans plus tard, rejoindre l'Union Belge en tant que directeur technique.

Lors de cette période, Chris Van Puyvelde était chargé de recrutement. C'est donc lui qui a fait venir Roberto Martinez en Belgique. Depuis son départ pour la Chine en 2018, c'est d'ailleurs le sélectionneur espagnol qui a repris son rôle, portant ainsi une double casquette.