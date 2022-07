Federico Bernardeschi a vécu des "moments difficiles" lors de son passage à la Juventus

L'Italien a décidé de quitter l'Europe et la Serie A, direction la MLS.

A seulement 28 ans, Federico Bernardeschi a décidé de mettre le foot européen de côté et de tenter le challenge de la MLS. Il a récemment rejoint son compatriote Lorenzo Insigne au Toronto FC.

Dans une interview pour Sky Sport, il est revenu sur son passage à la Juventus et sa décision de quitter la Vieille dame. "Serais-je resté en Italie pour le même salaire ? Les offres étaient nombreuses, mais mon choix serait resté le même. J'ai joué dans le meilleur club d'Italie, j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que joueur à Turin, j'ai gagné beaucoup avec le maillot de la Juve et avec l'équipe nationale (39 sélections, ndlr) : j'avais besoin d'être stimulé à nouveau et dans une nouvelle partie du monde."

"Au cours de ces cinq années (à la Juventus), j'ai eu des moments difficiles", a-t-il confié. "Pendant l'année avec Pirlo, je n'ai pas joué continuellement parce que je ne pouvais pas m'adapter au style de jeu, mais à la Juve, j'ai beaucoup joué."

"Bien sûr, il y a toujours des moments difficiles, mais je les ai toujours surmontés en gardant la tête haute. Dans la pire année de ma carrière, celle avec Pirlo, j'ai renversé la situation en remportant l'Euro en tant que protagoniste."