Et maintenant, les Rangers : "Je suis content que personne n'ait parlé de ce match avant Charleroi"

L'Union Saint-Gilloise va désormais se préparer au mieux pour l'un des matchs les plus importants de son histoire récente. Ce mardi, à Den Dreef, place aux préliminaires de la Champions League...

Anthony Moris le dit d'emblée en évoquant la victoire face à Charleroi : "C'est la préparation idéale pour mardi". Pourtant, le portier luxembourgeois n'est pas nerveux. "Ce match contre les Rangers, je vais y penser mardi à 17h en montant dans ma voiture (sourire). J'ai assez d'expérience pour ne pas me projeter, j'ai l'habitude des gros matchs avec le Luxembourg". Une expérience qui peut profiter au groupe. "Les jeunes sont à l'écoute, mais il faut aussi garder leur folie, ils rêvent de ce genre de matchs".

C'est en substance ce que dira Ross Sykes, le buteur du soir, qui voit bien sûr ce match face aux Rangers d'un autre oeil. Né à Burnley, dans le Nord de l'Angleterre, il est enthousiaste : "C'est le genre de matchs qu'on rêve de jouer quand on est gosse", sourit-il après la rencontre. "Après, que ce soit une équipe britannique ne change pas grand chose. C'est un grand match quoi qu'il en soit. On va tous se reposer au mieux et préparer ça à fond".

Un groupe pas inquiet

Karel Geraets l'affirme quant à lui : son groupe n'évoquait pas le préliminaire à venir. "Je suis très content que personne dans le vestiaire n'ait parlé du match de mardi et qu'on ait pu rester concentré sur Charleroi. Cela aurait été un manque de respect. Ce sont deux adversaires de qualité", déclare l'entraîneur unioniste. "Ce soir, nous nous en sommes très bien sortis contre Charleroi, et mardi ce sera un match totalement différent".