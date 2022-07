Officiel : Luan Peres (ex-Club de Bruges) quitte déjà l'Olympique de Marseille

Le club phocéen a officialisé ce vendredi le départ du défenseur central brésilien vers la Super Lig.

Luan Peres (28 ans, 33 matchs en Ligue 1 pour la saison 2021-2022) quitte l'Olympique de Marseille, un an après son arrivée et rejoint Fenerbahçe. Le club turc avait annoncé jeudi un accord de principe pour une opération estimée entre 3 et 5 millions d'euros pour le défenseur central passé par le Club de Bruges.