L'Ajax interdit les pancartes demandant leurs maillots aux joueurs

Le club ne souhaite plus voir de telles affiches dans son stade.

L'Ajax a décidé d'interdire les pancartes de supporters dans ses gradins, destinées aux joueurs pour leur demander leur maillot.

Le club a remarqué que le nombre de ce type de pancartes, principalement affichées par des enfants, avait augmenté et qu'il n'était pas possible pour les joueurs de satisfaire toutes les demandes. De plus, à certaines occasions, certains joueurs étaient traités d'arrogants lorsqu'ils passaient sans donner leur maillot.

L'autre raison évoquée concerne la sécurité et le fait que ces pancartes sont généralement en papier ou carton, et comportent donc un risque d'embrasement vu les feux de Bengale et autres fumigènes souvent utilisés.

Devant cette situation qu'il estime hors de contrôle, le champion des Pays-Bas en titre a décidé cette interdiction dans son stade. Une décision que le club a déjà commencé à appliquer ce week-end à l'occasion de la Supercoupe contre le PSV.