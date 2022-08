Georges Mikautadze enfin buteur avec Metz : "J'attendais ça depuis longtemps"

Après un retour éclair et manqué la saison passée, Georges Mikautadze semble enfin lancé avec le FC Metz.

Georges Mikautadze espérait déjà percer la saison passée avec le FC Metz, mais avait finalement dû se contenter d'un retour en prêt du côté du RFC Seraing en toute fin de mercato après un début de saison compliqué. Après une saison à 10 buts en D1A, le voilà de retour en Lorraine, pour de bon cette fois. Metz, relégué, a bien besoin d'un attaquant de plus et Mikautadze a parfaitement lancé sa saison par un but et un assist dès le premier match, contre Amiens.

"J'attendais ça depuis longtemps, ça fait du bien", se réjouit le Franco-Géorgien pour MaLigue2. "Je récupère le ballon et je vois que je peux tirer, ça fait poteau rentrant, tant mieux pour moi. Mais ce n'est que le début. La saison sera très longue. Il faut continuer comme ça et tout se passera bien".