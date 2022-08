Philippe Clement : "Tout reste à faire"

Monaco a partagé mardi soir face au PSV (1-1).

"Je m’attends à un PSV encore plus offensif qu’aujourd’hui", a confié Philippe Clement au sujet du match retour. "En plus, le stade sera plein, ça va les galvaniser. Je suis sûr que ce sera une grande soirée, parce que nous aussi on va jouer le tout pour le tout !", a déclaré le Belge aux médias du club.

"Tout reste à faire, contre une équipe avec beaucoup de qualités. Ils peuvent marquer n’importe quand grâce à l’expérience de leurs joueurs. Nous sommes une équipe plus jeune qui doit continuer de grandir. Mais aujourd’hui j’ai vu beaucoup de bonnes choses."

"Il y aura également une part de chance dans notre potentielle qualification, mais il faut aller la chercher !", a poursuivi le coach de l'ASM. "De manière générale, l’équipe est en bonne forme. On a fait une préparation intense et fatigante pour les joueurs, mais quand on voit leur niveau physique ce soir on voit que cela est payant !"