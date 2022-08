Bruges doit faire face à une solide concurrence sur sa cible danoise

Les Blauw en Zwart sont encore très actifs dans ce marché des transferts. S'ils veulent recruter leur dernière cible, il va falloir batailler.

Récemment, le Danois Rasmus Hojlund (19 ans, Sturm Graz) a été cité au Club de Bruges. Les Brugeois auraient transmis une offre au club autrichien et travailleraient depuis des semaines sur ce dossier, rapporte le Nieuwsblad.

Néanmoins, Graz se montrerait gourmand et voudrait toucher plus de 10 millions d'euros sur la vente de leur attaquant. De plus, la Sampdoria serait rentrée dans la danse et a de solides arguments à faire valoir.

Bruges veut clôturer le plus vite possible cette arrivée et aurait offert 8,5 millions sur le Danois. Peut-être vont-ils battre le record de leur transfert entrant (9 millions pour Sowah). Le jeune âge d'Hojlund et son profil font de lui une piste privilégiée par le board brugeois.