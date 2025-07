Après cinq ans au Parc Duden : la grande annonce pour Christian Burgess

Christian Burgess fait partie des meubles à l'Union Saint-Gilloise. Il va encore prendre du galon la saison prochaine.

Depuis le départ d'Anthony Moris, Christian Burgess est désormais le seul joueur du noyau avec Guillaume François à avoir connu la D1B avec l'Union (et accessoirement Sébastien Pocognoli qui était présent comme joueur au moment de la montée en D1A).

Avec Moris, l'Union a perdu un meneur d'hommes, il portait d'ailleurs le brassard de capitaine. Poco a ainsi dû se pencher sur son nouveau détenteur. A deux jours de la Supercoupe contre le Club de Bruges, il a publiquement annoncé sa décision.

C'est Christian Burgess qui sera le nouveau capitaine saint-gillois. "C'est un choix logique car c'est un des plus anciens", explique Poco, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Pilier du vestiaire unoniste

Après avoir connu un creux l'hiver dernier, le défenseur anglais s'est bien repris. Sa solidité retrouvée n'est pas étrangère au bilan de trois petits buts encaissés en dix matchs de Playoffs : "Il a réalisé un très bon deuxième tour et de bons Playoffs en ayant un niveau jamais qu'il n'avait jamais atteint à l'Union".

Il s'agit de maintenir ce niveau : "Cela ne garantit toutefois rien hormis qu'il y aura un statut à prendre à coeur. Les prestations décideront si un joueur est titulaire ou non". Personnage charmant et attachant pouvant se transformer en salopard lorsqu'il monte sur un terrain, Christian Burgess ne fait pas l'unanimité auprès des supporters adverses mais voit sa cote de popularité encore un peu plus monter au Parc Duden. La maxime le présentant comme un joueur qu'on préfère dans son équipe plutôt que dans le camp d'en face prend tout son sens.