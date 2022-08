Nacer Chadli peut encore rêver des Diables Rouges, confirme Roberto Martinez !

Nacer Chadli n'a plus joué avec les Diables Rouges depuis l'Euro 2020. Il n'est cependant pas encore hors des radars de Roberto Martinez.

Nacer Chadli (33 ans) a acquis un statut culte lors du Mondial 2018 grâce à son but face au Japon en 8e de finale. Au total, il compte 66 caps depuis 2011, et a disputé deux Coupes du Monde. Mais depuis l'Euro 2020, il n'est plus apparu dans le groupe de Roberto Martinez. À l'époque déjà, sa sélection avait fait jaser au vu de son temps de jeu très limité. Au vu d'une concurrence de plus en plus forte, on se dit donc que Chadli peut désormais faire une croix sur le Mondial 2022.

Mais Martinez a nuancé dans un entretien avec Sporza. Évoquant les cas Dries Mertens et Nacer Chadli, il explique ainsi : "Pour moi, Dries Mertens a toujours été un joueur de l'équipe A et a joué un grand rôle. Et Nacer Chadli a ce statut aussi, quand il est en pleine forme. Je continue à le suivre à l'Istanbul Basaksehir". La saison passée, Chadli a disputé 28 matchs avec l'Istanbul BB mais n'a pas été repris. Il n'a pas encore joué cette saison, mais affrontera l'Antwerp avec son club en barrages de la Conference League.