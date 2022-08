Pep Guardiola officialise l'arrivée de Sergio Gomez, qui restera à Manchester City !

Sergio Gomez (21 ans) n'est plus un joueur du RSC Anderlecht. C'était une quasi-certitude malgré les faibles dénégations de principe émises par Felice Mazzù ce jeudi : l'Espagnol quitte Bruxelles et signe à Manchester City, pour un montant estimé à plus de 15 millions d'euros. Contrairement à ce qui avait été évoqué, Gomez ne sera pas ensuite prêté au Girona FC, club de la galaxie City. Pep Guardiola a annoncé la nouvelle en conférence de presse.

"Sergio Gomez est un renfort immédiat. Il entrera en concurrence avec Joao Cancelo pour une place à gauche", assure l'entraîneur de Manchester City. Guardiola semble sous le charme de Sergio Gomez, qu'il voit comme un grand talent. "Il a été élu deuxième meilleur joueur du Mondial U17 derrière Phil Foden en 2017. C'est un international U21 qui était en de bonnes mains avec Vincent Kompany la saison passée". Sergio Gomez quitte Anderlecht sur un bilan de 50 matchs pour 7 buts inscrits et 15 assists délivrés. La saison passée, il était l'un des défenseurs latéraux les plus efficaces d'Europe.

