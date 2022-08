Thibaut Courtois nominé pour le trophée Yachine

Le gardien des Diables Rouges et du Real Madrid figure parmi les candidats au trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison écoulée.

Ce soir sont dévoilés les nominés pour le Ballon d'Or et les trophées affiliées. Récompensant le meilleur gardien de la saison, le Trophée Yachine - en honneur à l'illustre portier russe - connait ses 10 potentiels vainqueurs.

Thibaut Courtois, figurant déjà parmi les trois joueurs nominés pour l'UEFA Player of The Year comme cela a été annoncé ce vendredi, est également repris dans cette prestigieuse liste. Grand artisan du titre du Real en Ligue des Champions, Thibaut fera partie des grands favoris à cette récompense et espère faire mieux que sa 8e place de l'année dernière.

Voici les noms des 9 autres nominés : Edouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atletico), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Hugo Lloris (Tottenham), Yassine Bounou (Séville FC), Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan).

Se basant pour la première fois de son histoire sur l'année sportive et non civile, le Ballon d'Or tant masculin que féminin ainsi que les trophées Yachine et Kopa seront tous remis lors de la même cérémonie, le 17 octobre prochain.