Kylian Mbappé se place sur le podium du Ballon d'Or et n'y mets pas de Diable Rouge

Selon l'attaquant du Paris Saint-Germain, aucun Diable Rouge ne mérite de figurer sur le podium du Ballon d'Or.

Thibaut Courtois et Kévin de Bruyne, aux côtés de Karim Benzema, ont été nominés pour le titre du joueur UEFA de la saison 2021-2022. Deux Diables Rouges sur le podium, inutile de dire que c'est une première dans l'Histoire de notre pays.

Auteurs d'une formidable saison, nos deux représentants semblent mériter leur place sur ce podium. Mais ce n'est pas l'avis de Kylian Mbappé. Selon l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, il devrait figurer sur le podium du Ballon d'Or, et ne voit pas de Diable Rouge intégrer ce top 3. Au Magazine France Football, il donne les trois joueurs qui devraient dominer ce classement.

"Je mettrais Karim Benzema vainqueur, suivi de moi-même et de Sadio Mané. Karim a 34 ans et vient de vivre la meilleure saison de sa carrière. Il a été décisif à de nombreuses reprises et a remporté la Ligue des Champions. Je ne vois pas qui pourrait le gagner à sa place."