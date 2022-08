LaLiga : le Barça tenu en échec à domicile par le Rayo Vallecano

Le Barça recevait le Rayo Vallecano à l'occasion de la première journée de LaLiga.

C'est un FC Barcelone hyper ambitieux et surtout attendu qui débutait sa saison à domicile face au Rayo Vallecano.

Tous les yeux étaient rivés sur Robert Lewandowski & Co, ce dernier trouvait rapidement la faille mais son but était refusé pour une position hors jeu (12e).

Les occasions s'enchainaient ensuite pour les Catalans, à l'image de Raphinha, Dembélé ou encore Pedri mais sans succès. Le Rayo passait pourtant tout près d'ouvrir le score mais Ter Stegen réalisait un arrêt de grande classe devant Álvaro García.

Après une mi-temps sans buts, Sergio Camello manquait une énorme occasion pour les visiteurs (52e), ce à quoi Lewandowski répondait avec une énorme occasion déviée par Stole Dimitrievski (53e).

Le Barça gardait la possession et la pression, mais ni Ansu Fati (64e) ni Sergio Busquets (69e), ni Franck Kessié (75e), ni Lewandowski (82e) ne trouvaient la faille. Dans les arrêts de jeu, Sergio Busquets voyait rouge suite à un second avertissement et le Rayo s'offrait la dernière occasion de la rencontre, mais le but de Radamel Falcao était invalidé pour hors jeu.

Le Rayo a tenu bon et repart du Camp Nou avec un point. Le Barça, séduisant sur papier, semble encore avoir du pain sur la planche au niveau de la concrétisation.