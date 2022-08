🎥 Huit secondes : le but le plus rapide de l'Histoire de la Eredivisie

Le Sparta Rotterdam et l'AZ Alkmaar s'affrontaient ce dimanche. Vito Van Crooij en a profité pour inscrire le but le plus rapide de l'Histoire du championnat.

Il n'a fallu que huit secondes au Sparta Rotterdam pour ouvrir le score face à l'AZ Alkmaar, ce dimanche. Vito Van Crooij, ailier droit de 26 ans, a inscrit son premier but de la journée lors de la défaite 2-3 des siens. Sa deuxième réalisation n'aura pas suffi pour arracher un partage. Il égale le record de Koos Waslander, datant d'il y a 40 ans. Le but, d'abord annulé par le VAR, a ensuite été accordé par l'arbitre. 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝: @SpartaRotterdam evenaart het record van snelste Eredivisie-doelpunt ooit! ⚽️⏱



Vito van Crooij heeft slechts 8 seconden nodig...#spaaz pic.twitter.com/1t89DWCWe2 — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2022