Le coach du Lierse Kempenzonen après la déroute chez les U23 de Genk : "Une pilule très dure à avaler"

Le Lierse Kempenzonen s'est lourdement incliné contre Jong Genk (4-1) lors de la première journée de Challenger Pro League.

Tom Van Imschoot a été choqué par ce que son équipe de Lierse a vécu lors de sa visite à Jong Genk le week-end dernier. L'entraîneur principal du Lierse Kempenzonen s'attendait à ce que ce soit exactement le contraire. "Un résultat cinglant que nous n'avons absolument pas vu venir", a déclaré Van Imschoot dans des propos relayés par Gazet van Antwerpen. "Nous manquions d'ardeur et d'intensité alors que nous sommes l'équipe qui est plus mature. Mais en fait, les jeunes de Genk nous ont donnés une leçon."

Le Lierse K. n'a pas réussi à profiter des erreurs de jeunesse de Genk. "Et je dis cela avec beaucoup de respect. Nous nous attendions à quelques erreurs de leur part, mais si vous ne parvenez pas à les punir... Eh bien, la conclusion est que Jong Genk a géré ce match avec plus de maturité que nous. Et c'est une pilule très dure à avaler."