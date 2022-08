Le Maroc cherche son sélectionneur : un coach star de Serie A est cité !

Qui remplacera Vahid Halilhodzic à la tête des Lions de l'Atlas ? La fédération marocaine y travaille, et un coach marocain était proche d'être engagé. Mais un bien plus grand nom est désormais cité !

Qui dirigera Selim Amallah et les frères Mmaee au Mondial 2022, et croisera la route des Diables Rouges ? "Coach Vahid" a pris la porte au Maroc, à la surprise générale. Et selon la presse locale, c'est un entraîneur marocain qui devrait prendre sa place : Walid Regragui, entraîneur à succès du Wydad Casablanca, était proche de signer.

Mais cette semaine, revirement de situation : d'après la chaîne Al Araby, Walter Mazzarri se serait rendu au Maroc pour discuter avec le président de la fédération, Fouzi Lekjaa. L'entraîneur italien de 60 ans est libre depuis mai dernier et son limogeage de Cagliari, qu'il n'a pas pu empêcher de faire la bascule en Serie B. L'étoile de Mazzarri a pâli ces dernières années mais l'ancien coach du Napoli et de l'Inter Milan conserve un CV intéressant...qui semble toutefois peu en adéquation avec le poste de sélectionneur du Maroc, puisque Walter Mazzarri n'a jamais coaché d'équipe nationale et même jamais travaillé hors d'Italie. Affaire à suivre.