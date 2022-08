Lois Openda pense à la Coupe du Monde: "C'est à moi de montrer que je le mérite"

Lois Openda a ouvert son compteur but avec le Racing Club de Lens.

Lois Openda et le Racing Club de Lens se sont imposés 1-4 sur la pelouse de l’AS Monaco de Philippe Clement. Le Belge de 22 ans a marqué son premier but en Ligue 1 et est revenu sur l’une de ses ambitions : les Diables rouges.

"En premier lieu, le plus important, c'est de joueur et bien évidemment de marquer", a déclaré l’ancien joueur du Club de Bruges après la rencontre de ce samedi. Il veut se battre pour une place chez les Diables et donc dans la sélection pour la prochaine Coupe du Monde. "C’est à moi de montrer que je mérite ma place".

Lens joue les premiers rôles en Ligue 1 cette saison avec 7 points sur 9. Les Nordistes sont en tête avant le déplacement du PSG sur la pelouse de Lille ce dimanche soir.