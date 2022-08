Il n'y aurait "aucune discussion" entre Cristiano Ronaldo et l'Olympique de Marseille

Enfin la fin de la saga Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille ? Cette folle rumeur est née depuis plusieurs semaines, et d'anciens joueurs du club phocéen, tels que Djibril Cissé, n'ont pas hésité à encourager la star portugaise à venir prester au Vélodrome. Sur les réseaux sociaux, un hashtag #RonaldOM a d'ailleurs passé plusieurs jours en tendances.

Comme tout le monde le sait, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United pour disputer la Ligue des Champions. Cependant, aucun club ne semble prêt à l'accueillir. Selon Fabrizio Romano, il n'y a d'ailleurs aucune négociation entre l'OM et CR7. Selon le journaliste italien, Pablo Longoria, le directeur sportif du club, serait d'ailleurs déçu de cette rumeur, car il tente de construire un projet bien différent sur la Canebière.

La rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille ? Une tempête dans un verre d'eau, visiblement.

Olympique Marseille are currently not in negotiations to sign Cristiano Ronaldo. Pablo Longoria, disappointed with the rumours as OM are trying to build completely different project. 🔵 #OM



