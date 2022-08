Thierry Henry décide d'investir dans le club italien de Côme

L'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges va devenir actionnaire du club lombard qui évolue actuellement en Serie B.

En plus de sa casquette de consultant et d'entraîneur adjoint chez les Diables Rouges, Thierry Henry va devenir... actionnaire du club italien de Côme.

Le Français vient de racheter 1% des parts du club lombard qui évolue actuellement en Serie B. Pourquoi Côme ? C'est très simple : un nouveau chapitre s'est ouvert dans ma vie. J'ai été footballeur, entraîneur, je collabore avec la Belgique, je travaille à la télé, mais quand on m'a proposé ce rôle d'actionnaire, je n'ai pas hésité. Je sais combien il y a de passion en Italie", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Gianluca Di Marzo.

Thierry Henry semble avoir été convaincu par un certain... Cesc Fabregas ! La légende du football espagnol évolue actuellement du côté de Côme et a proposé à son ex-coéquipier au Barça d'investir au sein du club. Titi va donc jouir d'un rôle inédit et surtout inattendu dans sa longue et grande carrière dans le monde du football.