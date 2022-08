Roman Yaremchuk et Raphael Onyedika, records et échecs interdits pour Bruges

Le FC Bruges a encore fait sauter la banque cet été. Dans le sens des départs avec Charles De Ketelaere et Stanley Nsoki ; dans celui des arrivées désormais, avec Yaremchuk et Onyedika en transferts records.

Roman Yaremchuk a ainsi explosé le montant record dépensé par un club belge sur le marché des transferts, avec 16 millions d'euros (qui pourraient devenir 19 en cas de bonus). Une folie qui détrône largement celle de Zinho Vanheusden au Standard. Et qui ne vient pas seule : Raphael Onyedika, bien moins connu sous nos latitudes, débarque de Midtjylland. Il coûte 10 millions d'euros : deux fois sa valeur marchande.

Échec interdit ?

Autant dire qu'à Bruges, on espère qu'Onyedika sera un meilleur achat que le précédent joueur à avoir quitté Midtjylland pour la D1A, à savoir un certain Bubacarr Sanneh. Le Gambien avait signé à Anderlecht pour 8 millions et reste l'un des plus gros échecs de l'histoire du club.

On espère aussi, au Jan Breydel, que Yaremchuk et Onyedika ne connaîtront pas le même sort que d'autres achats récents. Kamal Sowah avait coûté 9 millions d'euros l'été dernier, soit trois (!) fois sa valeur sur le marché, et a connu une première saison très compliquée (9 matchs en Pro League). Il semble prendre ses marques cette saison mais aura du mal à justifier son prix d'achat. David Okereke, lui, avait coûté plus de 8 millions deux ans plus tôt. Il est reparti sur un bilan de 15 buts inscrits en 71 matchs. Insuffisant.

Sowah et Okereke sont respectivement les 3e et 4e plus chers transferts de l'histoire du Club. Si Roman Yaremchuk et Raphael Onyedika ne sont pas de sacrées réussites, le top 4 des transferts entrants brugeois aura donc déçu, pour un total de plus de 40 millions d'euros. Aucune direction en Belgique ne peut se permettre ce genre d'erreurs à répétition. Même en vendant (très) bien. Car plus bas au classement, entre les grosses réussites que sont Mignolet, Skov Olsen et Lang, Bruges a également dépensé 5 millions pour Rezaei, et plus récemment 4 millions pour Maoussa et Otasowie. Le (triple) champion a toujours raison. Pour l'instant...