Journée de tests médicaux pour Aster Vranckx

L'AC Milan s'apprête à accueillir son quatrième joueur belge, le troisième cet été.

Avec les arrivées de Divock Origi et de Charles De Ketelaere, on peut dire que le mercato estival de l'AC Milan avait de légères touches noir-jaune-rouge : et les Rossoneri ne s'arrêtent pas en si bon chemin.

En effet, Stefano Pioli et sa direction sont sur le point de recruter Aster Vranckx en provenance de Wolfsburg. Le joueur de 19 ans, qui fait partie des nouveaux talents de la génération belge, va être prêté en Italie par le club allemand. Les Milanais disposeraient d'une option d'achat non obligatoire, comprise entre 11 et 13M€.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'ancien Malinois a atterri hier soir à Milan, avant de passer ses tests médicaux cet après-midi. Dans le courant des prochaines heures, un quatrième joueur belge pourrait être officialisé du côté de San Siro.