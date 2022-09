Approché en vain par un autre club de Pro League, Ruud Vormer dispose de plusieurs options

Le Néerlandais est poussé vers la sortie au Club de Bruges.

Ruud Vormer et le Club de Bruges, ça sent la fin. Le milieu de terrain néerlandais n'a disputé que 66 petites minutes depuis le début de la saison et n'a pas été inscrit sur la liste européenne.

Vormer ne devrait pas continuer sa carrière en Belgique, annonce Het Laatste Nieuws. Sur les tablettes de Zulte-Waregem il y a quelques mois, Vormer aurait été approché par Malines. Le KaVé et son coach Danny Buijs étaient intéressés par signer le milieu de terrain. Finalement, un accord n'a pas été atteint.

Le joueur de 34 ans désirerait rejoindre plutôt une destination exotique ou un retour au pays. Un club d'Arabie Saoudite, où le mercato ne ferme que le 17 septembre, aurait approché Vormer. Il y aurait également des discussions avec un club turc, mais cela pourrait être "short" au niveau des délais - le mercato se terminant demain (mercredi) soir. Il est également possible qu'il reste à Bruges, y résilie son contrat ou y reste pour les 6 prochains mois.