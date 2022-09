Ancelotti donne des nouvelles de Benzema

Le Français a quitté la pelouse du Celtic ce mercredi soir.

Ce mardi, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (34 ans, 1 match en LdC cette saison), touché au genou, a dû quitter la pelouse dès la 30e minute contre le Celtic Glasgow (3-0) en Ligue des Champions. Après la rencontre, l'entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti a diffusé un message rassurant concernant l'international français.

"La blessure de Karim ? On pense que ce n'est pas un gros problème. On va voir demain comment la situation va évoluer. Mais en ce moment, il n'a plus la moindre douleur. Un coup ? Je pense que c'est un choc plus musculaire au niveau de l'articulation", a précisé le technicien italien au micro de beIN Sports.