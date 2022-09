Carlo Ancelotti revient sur la prestation d'Eden Hazard : "Il faut maintenant qu'il enchaîne"

Monté au jeu à la place de Karim Benzema, blessé, le capitaine des Diables Rouges a été l'auteur d'un but et d'une passe décisive ce mardi soir face au Celtic (0-3) lors de la première journée de la Ligue des champions.

Sur le banc au coup d'envoi, Eden Hazard est monté au jeu à la 30e minute dans la rencontre de Ligue des champions face au Celtic Glasgow après la sortie sur blessure de Karim Benzema. "Aux entraînements, il est motivé, il est bon. Ce n'était pas facile d'entrer après le changement et il a eu du mal en première période, mais en seconde il a été déterminant car il a délivré la passe décisive du second but et a marqué le troisième. C'est un joueur important pour nous et il faut maintenant qu'il enchaîne", a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse.



"Il ne peut pas jouer comme un avant-centre typique, mais il peut bouger et aider à conserver la possession. Il ne peut pas avoir une position fixe avec les défenseurs adverses, mais le fait qu'il bouge nous aide à la sortie du ballon et, en plus, quand il joue à ce poste, les défenseurs ne sont pas habitués", a conclu le technicien italien.