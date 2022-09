Hugo Lloris va retrouver un club français: "Affronter l'OM, c'est toujours particulier"

Tottenham et Lloris vont affronter Marseille dans le cadre de la première rencontre de la Ligue des champions.

Formé à l'OGC Nice, Hugo Lloris (35 ans, 6 matchs en Premier League cette saison) a disputé bon nombre de rencontres face à l'Olympique de Marseille. Exilé en Angleterre depuis 2012 et son transfert de l’Olympique Lyonnais à Tottenham, le gardien de l’équipe de France s’attend donc évidemment à un match "particulier" face au club phocéen en Ligue des Champions ce mercredi soir (21h).

"Nice-OM, c’est un peu comme un derby du Sud de la France. Vous savez, quand on évolue en France, affronter l’OM, c’est toujours un grand match. Marseille est un endroit très spécial. Quand on est Français, c’est toujours particulier de jouer ce type de rencontre, a concédé le capitaine des Bleus en conférence de presse. (…) Ils ont changé de style et d’entraîneur, mais c’est une équipe très compétitive qui va venir chez nous pour afficher ses ambitions."

Avec Nice puis l’OL, Lloris a disputé 14 matchs contre l’OM au cours de sa carrière, pour 6 victoires, 4 matchs nuls et autant de défaites.