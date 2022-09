🎥 Des bagarres éclatent entre supporters lors de Tottenham-Marseille

Triste fin de rencontre entre Tottenham et l'Olympique de Marseille ce mercredi soir en Ligue des champions. La soirée a même tournée au vinaigre pour l'OM à plusieurs égards.

Outre la défaite sur le terrain des Spurs, ce sont les supporters du club français qui se sont fait remarquer en arrachant une banderole LGBT, en lançant des bouteilles et fumigènes en direction des supporters anglais.

Ce genre de comportement pourrait mener à des sanctions de la part de l'UEFA.

Ugly scenes at the Tottenham stadium. Fighting, flares and missiles thrown from the visiting fans.



Marseille ultras pull down Tottenham’s pride flag in the corner of the ground. Disgusting to see.



Riot police arrived to calm things down. pic.twitter.com/oovAPylILz