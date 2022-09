🎥 Revivez en vidéo le but de la victoire pour Bruges face à Leverkusen

Les Brugeois ont remporté un match capital dans cette course aux huitièmes de finale.

Une victoire pour commencer une campagne de Ligue des champions qui s'annonce relevée, cela fait toujours plaisir au moral. Le FC Bruges et ses supporters peuvent remercier Abakar Sylla ce mercredi soir et jeudi matin au réveil pour le but face à Leverkusen.

Le jeune talent du Club NXT a marqué un sublime but de la tête sur corner. Son premier but chez les pros. L'unique but de cette rencontre pour les Brugeois qui doivent également remercier la petite bourde du gardien adverse.