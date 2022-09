Mickael Tirpan et le Fortuna Sittard, c'est fini

Mickael Tirpan (28 ans) quitte le Fortuna Sittard et retrouve son ancien club, Kasimpasa. Cela a été annoncé par le club néerlandais ce jeudi.

"Les routes de Mickaël Tirpan et de Fortuna se séparent immédiatement. Le défenseur retournera en Turquie, où le marché des transferts est actuellement encore ouvert", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Tirpan (ex-Dender, Boussu Dour/Francs Borains, Seraing, Mouscron, Eupen, Lokeren) était arrivé en janvier 2020 à Kasimpasa. Après un prêt à Sittard, le club néerlandais l'avait définitivement acheté.

Tirpan compte 45 apparitions avec le Fortuna Sittard. Il avait été suspendu disciplinairement dernièrement. Il était titulaire en ce début de saison.

All the best in Turkey, Mica.https://t.co/yxGeVsp5zp