Vincent Kompany revient sur son départ d'Anderlecht : "Je ne pense pas que ça s'est mal fini"

Désormais à la tête de Burnley, Vincent Kompany est revenu sur son départ du Sporting d'Anderlecht cet été. Toujours amoureux de son premier club, il ne dit ne rien regretter. Il a également remercié les fans bruxellois

"Je ne pense pas que cela s'est mal fini", s'est exprimé Vincent Kompany au sujet de son départ du RSC Anderlecht. "La seule chose, c'est que par respect je préfère donner de la place. Ca ne sert à rien de revenir."

"J'ai fait mon métier en tant qu'entraîneur, ou en tant que joueur en mouillant le maillot - pendant 17 années, presque", a-t-il confié pour Eleven Sports. "Ce n'est pas nécessairement un départ non plus, je change juste de chapeau : j'étais joueur, puis entraîneur, puis maintenant je suis supporter. Et ça reste avec le même enthousiasme."

Où Kompany voit-il finir "son" Sporting cette saison ? Les hommes de Mazzù vont-ils parvenir à rallier les play-offs ou... gagner le titre ? "Je ne sais pas, je suis tellement concentré sur la Championship", a-t-il répondu. "Tout ce que je dis, c'est que la seule chose que je n'ai pas eu le temps de faire c'est de remettre un énorme merci à tous les gens qui m'ont soutenu. On n'a pas parlé de ce sujet, parce que j'ai transitionné tellement rapidement."

"Le reste, pour moi, c'est que du positif. Je me rappelle de l'accueil que j'ai reçu lors de mon premier match et du soutien que j'ai reçu lors de mon dernier match de la part des supporters. Ce ne sont que des remerciements de ma part. Je pense que faire place est une bonne chose, pour faire respirer un petit peu."