Hein Vanhaezebrouck : "Certains joueurs doivent de toute urgence élever leur niveau"

La Gantoise a partagé l'enjeu du côté de Molde (0-0) lors de la première journée de Conférence League.

Un match nul après un match médiocre. Pas de départ de rêve pour La Gantoise en Conference League, mais un résultat dont Hein Vanhaezebrouck pourra s'accommoder. "Je suis heureux avec un point", a lâché d'emblée Hein Vanhaezebrouck l'issue de la rencontre. "J'ai un peu mal à la tête. C'est parce que j'ai crié, je pense. (rires) Ou alors à cause du niveau du match. Molde avait beaucoup de confiance et voulait bien débuter sur la scène européenne devant son propre public. Nous savions que ce serait difficile par moments, mais nous devions faire preuve de mentalité et de qualité. Ce dernier a fait défaut", a souligné le coach des Buffalos.

"En deuxième mi-temps, Molde a mis le paquet, on n'a pas pu s'en sortir. Nous étions à l'ouest pendant quinze minutes. Heureusement, sans aucun dommage. Ecoutez, un match de moindre importance peut arriver. Mais il est temps que certains des garçons réalisent qu'ils doivent de toute urgence élever leur niveau. Nous sommes La Gantoise - nous voulons être compétitifs en Belgique et en Europe."

Cuypers et Hauge en particulier n'étaient pas à la hauteur. "Hugo a pu atteindre le but tout seul à un moment donné, mais il a ensuite décidé de passer à Kums. La mauvaise décision. Aucune chance. Sur ce centre de Samoise, il doit toujours cadrer son tir. Normalement, il n'hésite jamais, mais là, il le fait. Ce n'est pas comme ça que je connais Hugo. Hauge a encore besoin de temps. Bien que nous pensions que c'était le match idéal pour lui. En Norvège, sur du gazon artificiel... Il y a eu quelques phases où il a pu se démarquer par ses qualités, mais ensuite le ballon a soudainement sauté loin du pied à nouveau. Il a peut-être aussi ressenti une pression supplémentaire parce qu'il jouait en Norvège. Nous devons espérer qu'il s'améliore chaque semaine. Ai-je la certitude qu'il le fera ? Je ne le connais pas depuis assez longtemps pour dire ça. Nous devons nous fier à ce qu'il a fait dans le passé. Il a travaillé dur aujourd'hui, mais n'était pas toujours heureux." Cependant, le gardien de but Paul Nardi a été titularisé. "Je suis heureux de son arrivée. Roef avait besoin de repos et Paul a fait un excellent travail. Nardi commencera-t-il aussi dimanche ? On verra."