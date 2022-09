Comment la Premier League va-t-elle replacer les matches reportés ?

Suite au décès de la Reine Elizabeth II, la septième journée de Premier League ainsi que trois rencontres de la huitième journée ont dû être reportés. Dans un calendrier si condensé à l'approche de la Coupe du Monde, quand faire jouer ces différentes rencontres ?

La Premier League n'avait plus connu tel dérèglement dans son calendrier depuis la crise du Covid-19, comme le rappelle "The Telegraph". Suite au décès de la Reine Elizabeth II, la septième journée du championnat anglais ainsi que trois rencontres de la huitième journée (Chelsea - Liverpool, Manchester United - Leeds United et Brighton & Hove Albion - Crystal Palace) ont dû être reportées.

Problème : quand faire jouer ces rencontres ? En effet, le calendrier des clubs anglais et européens est incroyablement condensé à l'approche de la Coupe du Monde qui approche à grands pas, et les créneaux disponibles pour faire jouer des rencontres se font très rares... voire inexistants. Si une solution peut encore être facilement trouvée pour les équipes qui ne disputent pas la Coupe d'Europe, les meilleures formations du championnat pourraient voir leurs rencontres déplacées... après janvier.

Dans une saison qui s'annonce déjà incroyablement éprouvante sur le plan physique, ces reports ne risquent pas d'arranger les choses.