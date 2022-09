Leverkusen fait tomber l'Atletico, le Bayern domine à nouveau le Barça

Beaucoup de résultats étriqués ce mardi soir en Ligue des Champions.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Dans le groupe du Club de Bruges, les regards belges se fixaient également sur ce match entre le Bayer et l'Atletico. Avec Witsel titulaire, l'Atletico a craqué en fin de match. Andrich (84e) et Diaby (87e) ont fait tomber les Colchoneros. Bruges est en tête de son groupe !

Bayern Munich - FC Barcelone

Bayern - Barça, c'était sans conteste l'affiche de cette soirée. Dominateurs en première période, les Catalans n'ont pas été récompensés. Finalement, la décision viendra de Lucas Hernandez (50e) et de Leroy Sané (54e). Une victoire entérinée en 4 minutes pour les Bavarois, et des retrouvailles ratées entre Lewandowski et son ancien ancien club. Le Bayern est leader du groupe C.

Liverpool - Ajax

Liverpool a de nouveau souffert, cette fois face à l'Ajax. Les Reds ont ouvert le score via Mohamed Salah (17e). Un but qui va faire du bien à l'Egyptien, en difficulté actuellement. Les hommes d'Alfred Schreuder ont égalisé 10 minutes plus tard, via Mohamed Kudus qui a inscrit son deuxième but en deux matchs de CL cette saison. Alors que l'on se dirigeait vers un nul, Joel Matip a sauvé les siens sur corner (89e) !

Marseille - Eintracht Francfort

Encore une soirée très difficile pour l'OM. Les hommes d'Igor Tudor débutaient avec des belles intentions mais ne parvenaient pas à bouger cette solide équipe allemande. C'est Lindstrom qui ouvrira le score juste avant la mi-temps (43e). Le même Lindstrom a bien failli tuer les espoirs marseillais, puis Kamada a vu son but annulé. L'éclaircie ne viendra au final jamais, et Marseille est d'ores et déjà en grand danger dans ce groupe D.