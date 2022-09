La ville de Tubize, fief des Diables, ne...diffusera pas la Coupe du Monde 2022 sur grands écrans

La ville de Tubize a pris une décision forte : il n'y aura pas d'écrans géants en ville pour les rencontres de la Coupe du Monde 2022.

Le symbole prête à sourire. Depuis un paquet d'années maintenant, quand les Diables Rouges se réunissent, on dit d'eux qu'ils se rendent "à Tubize", comme les Français à Clairefontaine. Le centre national est devenu indissociable de notre équipe nationale. Et pourtant, la commune de Tubize...ne diffusera pas les matchs des Diables Rouges sur écran géant.

En effet, la ville de Tubize a fait savoir via son bourgmestre Michel Januth que pour des raisons écologiques et éthiques, le Mondial ne serait pas diffusé cet hiver. "La Coupe du Monde ayant lieu en plein hiver, il faudrait chauffer chapiteaux et salles pour accueillir les supporters dans de bonnes conditions. Or, nous allons tous devoir faire des efforts énergétiques cet hiver", entame Mr Januth. "Une telle installation nous paraît donc démesurée et irresponsable". Sur le plan éthique ensuite : "Par ce geste, la Ville condamne également les conditions de travail déplorables constatées tout au long de la construction des stades ainsi que le non-respect des droits fondamentaux, des droits des femmes et de ceux des LGBTQIA+".

Toutefois, précise le communiqué, "cela ne doit pas entacher le soutien des Tubiziens aux Diables Rouges ! N'hésitez donc pas à vous rendre dans l'horeca tubizien pour les soutenir".