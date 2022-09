Le Real gagne le derby de Madrid, 0 minutes pour Eden Hazard

Les Merengues poursuivent leur série impressionnante de victoires.

Ce dimanche soir, c'était le grand derby de Madrid entre le Real et l'Atletico. Tout était en place : Courtois titulaire entre les cages du Real, Witsel et Carrasco titulaires chez les Colchoneros, et Eden Hazard mis sur le banc par Ancelotti...

Le Real a pris la tête dès la 18e minute. Rodrygo marquait et célébrait en dansant avec Vinicius, écorché récemment pour montrer sa joie après un but. Moins de 20 minutes plus tard, les Merengues doublaient la mise, via un Valverde qui est en pleine bourre actuellement.

Un caviar d'Aurélien Tchouaméni, une finition parfaite de Rodrygo !

L'Atletico parvenait à mettre la pression et revenait dans le match. Hermoso trompait Courtois et donnait des sueurs froides aux fans du Real (83e). Finalement, la défense tenait bon, le Real gagnait, une nouvelle fois sans Eden.

Les Merengues sont leaders de LaLiga. Les hommes de Carlo Ancelotti sont sur un 18 points sur 18. Le Barça est deux unités derrière.