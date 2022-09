Manchester United: le cas Rashford réglé par une simple option ?

L'Anglais devrait prolonger son bail à Manchester United.

Lors du dernier mercato d'été, Manchester United a fermé la porte à un départ de l'attaquant Marcus Rashford (24 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), notamment convoité par le Paris Saint-Germain. Sur ce dossier, les Red Devils disposent d'une option afin de prolonger d'un an le contrat de l'international anglais, actuellement lié jusqu'en juin 2023.

Et selon les informations du tabloïd britannique The Sun ce lundi, le club mancunien a d'ores et déjà l'intention d'activer cette clause. En effet, Rashford figure dans les plans du manager Erik ten Hag, qui espère pouvoir relancer le jeune talent sur la durée grâce à sa philosophie offensive. Une affaire à suivre dans les prochaines semaines.