Les joueurs iraniens protestent contre leur gouvernement par une belle action symbolique

Lors de cette trêve internationale, l'Iran affrontait le Sénégal en Autriche, et a décidé d'apporter symboliquement son soutien aux femmes qui luttent en ce moment pour leurs droits. De grandes manifestations se tiennent en effet en Iran suite au décès de Mahsa Amini, jeune femme de 22 ans brutalement arrêtée pour avoir refusé de se conformer au code vestimentaire de la république islamque. Ces manifestations, violemment réprimées par le régime, ont déjà fait 76 morts à travers l'Iran, selon une ONG locale.

Les joueurs de l'Iran, dont Ali Gholizadeh (Charleroi) qui était titulaire, ont décidé de porter un blouson noir couvrant intégralement les symboles de leur pays lors des hymnes. Serdar Azmoun, la principale star de l'équipe (et buteur pour l'Iran dans ce match) avait déjà pris la parole via les réseaux sociaux, assurant qu'il ne craignait pas d'être écarté de la sélection si c'était le prix à payer pour son soutien aux femmes iraniennes. "Si ces gens qui tuent si facilement les femmes et le peuple d'Iran sont des musulmans, alors qu'Allah fasse de moi un infidèle", concluait-il même.

As nation-wide protests grip Iran and women remove their hijabs risking death, their national football team prepares for the World Cup.#TeamMelli 🇮🇷 wore a black jacket covering national symbols during the playing of their anthem in a friendly against Senegal in Austria. pic.twitter.com/LHEHlfOUCi