Durant son absence, Karim Benzema a vu un Real "presque parfait"

Le Français pourrait faire son retour ce week-end.

Au cours des trois dernières semaines, le Real Madrid a parfaitement négocié l'absence sur blessure de son attaquant phare, Karim Benzema (34 ans, 4 matchs et 3 buts en Liga cette saison), en disposant de Majorque (4-1) et l'Atletico Madrid (2-1) en Liga, mais aussi du RB Leipzig (2-0) en Ligue des Champions. Et le Français a apprécié les performances de son équipe sans lui.

"J'ai trouvé l'équipe très bien, parfaite. Ils ont fait le plein de victoires et de buts, en montrant du caractère. Nous avons un grand groupe, et l'on peut même dire que nous avons deux équipes, tant il n'y a pas de différence entre les personnes qui commencent le match et celles qui entrent quand la partie a déjà commencé. Nous sommes en super forme", a apprécié le natif de Bron auprès des médias du club.

Remis, Benzema postule à un retour à la compétition dès dimanche contre Osasuna en championnat.